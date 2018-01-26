صحة الأقصر تعلن عن تنظيم قافلة طبية لكل التخصصات بمدينة إسنا.. غدا





الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه سيتم تنظيم قافلة طبية فى كافة التخصصات يومى السبت والأحد المقبلين الموافق 27 و28 يناير الجارى، وذلك بقرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر بمقر الوحدة الصحية القديمة بقرية الدير.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات له، أن القافلة يتم تنظيمها بالتنسيق بين وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالأقصر، وتشمل تخصصات باطنة، وجراحة، وجلدية، وعظام، وعيون، وأطفال، ونساء وتوليد.