صحة الأقصر تعلن عن تنظيم قافلة طبية لكل التخصصات بمدينة إسنا.. غدا

صحة الأقصر تعلن عن تنظيم قافلة طبية لكل التخصصات بمدينة إسنا.. غداالجمعة، 26 يناير 2018 01:00 ص
الدكتور السيد أحمد عبد الجواد،وكيل وزارة الصحة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه سيتم تنظيم قافلة طبية فى كافة التخصصات يومى السبت والأحد المقبلين الموافق 27 و28 يناير الجارى، وذلك بقرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر بمقر الوحدة الصحية القديمة بقرية الدير.
وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريحات له، أن القافلة يتم تنظيمها بالتنسيق بين وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالأقصر، وتشمل تخصصات باطنة، وجراحة، وجلدية، وعظام، وعيون، وأطفال، ونساء وتوليد.
إضافة تعليق
مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة