شعبة البقالة: ارتفاع نسبة الركود فى مبيعات السلع الغذائية





كتب حسام الشقويرى

كشف أشرف حسنى عضو شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة عن ارتفاع نسبة الركود فى مبيعات السلع الغذائية غير الأساسية بالأسواق، بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلك فى الفترة الحالية.

وأضاف حسنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السوق يشهد حالة من الاستقرار فى الأسعار بسبب كثرة المعروض، بالإضافة إلى التخفيضات الخاصة بعروض سلاسل السوبر ماركت الكبيرة من 15 إلى 20%، كما نفى وجود أى ارتفاعات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.