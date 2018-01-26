"سومو العراقية" تعرض بيع كمية من خام البصرة الخفيف فى بورصة دبى

"سومو العراقية" تعرض بيع كمية من خام البصرة الخفيف فى بورصة دبىالجمعة، 26 يناير 2018 03:04 م
نفط - أرشيفية
سنغافورة – رويترز
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قال مصدر تجارى، اليوم الجمعة، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تخطط لإجراء مزاد لبيع مليونى برميل من خام البصرة الخفيف فى بورصة دبى للطاقة يوم الاثنين.
وسيكون على المتقدمين بعروض أن تتضمن عروضهم علاوة تفوق 25 سنتا فوق سعر البيع الرسمى.
وقال المصدر، إن الجهة التى ستشترى الكمية التى سيجرى شحنها فى 25-30 مارس ستعلن عن وجهتها خلال 14 يوما من تاريخ بوليصة الشحن.
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