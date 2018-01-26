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سوريا: العثور على ألغام إسرائيلية وأسلحة من مخلفات "داعش" بريف دير الزور

الجمعة، 26 يناير 2018 05:22 م
سوريا: العثور على ألغام إسرائيلية وأسلحة من مخلفات "داعش" بريف دير الزور سوريا


أ ش أ
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عثرت الجهات المختصة على كميات جديدة من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومواد سامة وألغام إسرائيلية الصنع تركها تنظيم "داعش" الإرهابى فى ريف دير الزور الشرقى بسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن الجهات المختصة عثرت خلال إتمامها تمشيط قرى وبلدات السيال وحسرات والصالحية والجلاء بريف منطقة البوكمال الغربى على ألغام إسرائيلية الصنع ومواد سامة وأسلحة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى.


وقال ضابط فى الجهات المختصة إن الأسلحة التى تم العثور عليها هى مدفع ثقيل دفنه إرهابيو داعش تحت الأرض مع سبطانات احتياطية وصواريخ مضادة للطائرات وقواذف ورشاشات للصيانة غربية الصنع وحشوات وبنادق آلية وألغام متنوعة بعضها إسرائيلى الصنع وذخائر متنوعة ومواد سامة تستخدم لصناعة الأسلحة الكيميائية وأقنعة واقية وطائرة مسيرة مع قنابل وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصالات حديثة.

ولفت إلى أن الجهات المختصة تواصل أعمالها بدقة لتمشيط قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقى وتطهيرها من مخلفات تنظيم داعش تمهيدا لعودة من تبقى من الأهالى إليها حيث عاد فى وقت سابق من الشهر الجارى نحو 3 آلاف من المهجرين إلى منازلهم بعد تأمين الجهات المعنية فى المحافظة المواد الأساسية اللازمة لمواصلة حياتهم الاعتيادية.


وسبق لوحدات الجيش العربى السورى والجهات المختصة التى تعمل على تأمين المناطق المحررة بشكل كامل فى دير الزور أن عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمدافع بعضها إسرائيلى الصنع إضافة إلى مئات القذائف المتنوعة وذخائر وأسلحة أخرى من صنع عدة دول إلى جانب كميات من المواد السامة والكيميائية.


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