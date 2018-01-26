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سكرتير المنظمة البحرية: مصر من أهم دول المنظمة والأكاديمية تبنى قدرات البشر

الجمعة، 26 يناير 2018 04:58 م
سكرتير المنظمة البحرية: مصر من أهم دول المنظمة والأكاديمية تبنى قدرات البشر سكرتير المنظمة البحرية


الإسكندرية - هناء أبو العز
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قال كيتاك وليم، السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية، إن مصر من أهم الدول الموجودة فى المنظمة ولها دور كبير، وأول الدول المشاركة فى التأسيس، والأكاديمية الأوروبية للعلوم والتكنواوجيا والنقل البحرى، تلعب دورا رئيسيا ومحوريا فى بناء القدرات البشرية والاستشارات والبحوث والتدريب، مشيرا إلى أنه سيقدم الدعم الأكبر للأكاديمية فى الفترة المقبلة.
 
وعن الخطط المستقبلية ، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية ، ان الأكاديمية تمثل الدول العربية كمراقب، وتستضيف اجتماعات وزراء النقل العرب وتواجدهم فى مجلس أمناء الأكاديمية يبشر بالمزيد من التعاون، لإيصال رسالة المنظمة إلى جميع الدول العربية .

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