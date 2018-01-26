سقوط 3 صواريخ فى ولاية هاتاى التركية





أ ش أ

ذكرت مصادر أمنية تركية أن 3 صواريخ ، مساء اليوم الجمعة ، سقطت على مناطق فى مدينتى ريحانيلى وقرق خان بولاية هاتاى التركية التى تقع على الحدود مع سوريا.



وقالت مصادر أمنية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الصواريخ أطلقها مسلحون من حزب "الاتحاد الديمقراطي" و"حزب العمال الكردستاني" من بلدة عفرين السورية ، مشيرة إلى أن صاروخين سقطا فى منطقة خالية من قرية يلانغوز التابعة لقرق خان ، فى حين سقط الصاروخ الثالث فى منطقة خالية أيضا قرب قرية بوكولماز بريحانلي.



يشار إلى أن النظام التركى أطلق عملية (غصن الزيتون) السبت الماضى ضد الفصائل الكردية فى منطقة عفرين شمال غربى سوريا.