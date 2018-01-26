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الجمعة، 26 يناير 2018 03:13 م
خالد صلاح
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سفير مصر بأوكرانيا يعقد لقاء موسعا مع رموز الجالية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير

الجمعة، 26 يناير 2018 10:40 ص
سفير مصر بأوكرانيا يعقد لقاء موسعا مع رموز الجالية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير سفير مصر بأوكرانيا - أرشيفية


أ ش أ
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عقد الدكتور حسام الدين على، سفير مصر لدى اوكرانيا، لقاءًا موسعًا الليلة الماضية مع عدد من ممثلى ورموز الجالية المصرية فى أوكرانيا، وذلك بمقر السفارة احتفالًا بالذكرى السابعة لثورة 25 يناير.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهم التطورات المرحلية الاقتصادية والتنموية التى تشهدها البلاد، وما تم انجازه على مسار برنامج الاصلاح النقدى والاقتصادى وتطوير البنية الأساسية والمشروعات العملاقة الهادفة لتحقيق طفرة حقيقية فى حياة المواطن المصرى وبناء دولة حديثة متطورة تتسق مع عظمة تاريخ مصر وقدرات وتطلعات أبنائها.

كما تم استعراض الترتيبات الجارية للانتخابات الرئاسية، وسعى السفارة لتيسير الخدمات القنصلية للجالية ومناقشة أهم التحديات التى تواجه الوطن فى المرحلة الحالية، مع تأكيد أهمية دور الجالية المصرية فى إظهار الوجه الحضارى المشرف لمصر، واستمع السفير إلى عدد من مقترحات أعضاء الجالية والتى نوقشت فى إطار يحكمه الانتماء للوطن والحرص على بذل كل الجهد لتحقيق رفعته وتقدمه فى كل المجالات.


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