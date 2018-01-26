سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26 -1- 2018

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26 -1- 2018الجمعة، 26 يناير 2018 02:16 م
الريال السعودى
كتبت رانيا فزاع
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واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 26 -1- 2018، على آخر التعاملات المسجلة أول أمس الأربعاء، والتى شهدت ثباتا لسعر الريال السعودى عند 4.70 جنيه للشراء، و 4.73 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى، مسجلا فروقاً طفيفة من بنك لآخر.
سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك المصرية
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.7092 جنيه للشراء
4.7360 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.70 جنيه للشراء
4.73 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.70 جنيه للشراء
4.73 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
4.68 جنيه للشراء
4.73 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولىcib
4.68 جنيه للشراء
4.73 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.67 جنيه للشراء
4.72 جنيه للبيع
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