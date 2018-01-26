سعر الدولار اليوم الجمعة 26-1-2018

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-1-2018الجمعة، 26 يناير 2018 12:50 م
الدولار - ارشيفية
رانيا فزاع
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 26-1-2018 ، على آخر الاسعار المسجلة بتعاملات أول أمس الاربعاء، نظرا للإجازة السنوية للبنوك أمس، والتى سجل خلالها فروقا طفيفة من بنك لآخر، ووفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى ، بلغ سعر الدولار 17.65 جنيه للشراء ، و 17.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصر
وفيما يلى سعر الدولار فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، وفقا لآخر تحديثاتها...
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.6610 جنيه للشراء
17.7610 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.66 جنيه للشراء
17.76 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.66 جنيه للشراء
17.76 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
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