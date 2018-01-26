سعر الدولار اليوم الجمعة 26-1-2018





رانيا فزاع

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 26-1-2018 ، على آخر الاسعار المسجلة بتعاملات أول أمس الاربعاء، نظرا للإجازة السنوية للبنوك أمس، والتى سجل خلالها فروقا طفيفة من بنك لآخر، ووفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى ، بلغ سعر الدولار 17.65 جنيه للشراء ، و 17.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصر

وفيما يلى سعر الدولار فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، وفقا لآخر تحديثاتها...

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.6610 جنيه للشراء

17.7610 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.66 جنيه للشراء

17.76 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع