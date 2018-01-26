سانا: النظام التركى يرتكب مجازر بحق المدنيين وإغلاق عشرات المدارس

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ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن النظام التركى ارتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين راح ضحيتها 7 أشخاص من أسرة واحدة وأدت الى وقوع عدد من الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض عبر قصفه بمختلف أنواع الأسلحة الأحياء السكنية فى ناحية المعبطلى فى منطقة عفرين بريف حلب الشمالى.

وقالت الوكالة إن قوات نظام أردوغان استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وغيرها من الأسلحة منازل المدنيين فى بلدة المعبطلى بمنطقة عفرين؛ ما أدى إلى استشهاد أسرة مؤلفة من 7 أشخاص ووقوع دمار كبير فى مساكن الأهالى والممتلكات العامة والخاصة فى البلدة والقرى والبلدات المجاورة.



ولفتت إلى أن القصف العنيف لقوات النظام التركى سبب دمارا كبيرا فى المنازل والتجمعات السكنية والمرافق العامة فى المنطقة وأن جثامين عدد من المدنيين والجرحى لا تزال عالقة تحت الأنقاض بينما تقوم فرق الإنقاذ بالبحث ورفع الأنقاض بالتعاون مع الأهالى لإنقاذ الجرحى والناجين.



ونقلت /سانا/ عن مصادر محلية قولها إن عشرات المدارس أغلقت أبوابها فى منطقة عفرين نتيجة العدوان التركى حفاظا على أرواح الطلاب والتلاميذ حيث قصف عددا من المدارس فى ناحية راجو خلال الأيام الأولى للعدوان.



وقصف النظام التركى - أمس بمختلف أنواع الأسلحة - المنازل السكنية فى منطقة عفرين شمال مدينة حلب بنحو 63 كم ما تسبب فى استشهاد مدنى بقرية (جاما) ووقوع دمار كبير فى الممتلكات العامة والخاصة.



وأكدت المصادر أن عدوان النظام التركى المتواصل على منطقة عفرين - منذ يوم السبت الماضى - تسبب فى استشهاد وإصابة أكثر من 150 مدنيا ووقوع دمار كبير فى منازل المواطنين والبنى التحتية والأماكن الأثرية.



وكان وزارة الخارجية والمغتربين قد أعربت - السبت الماضى - عن إدانة الجمهورية العربية السورية الشديدة للعدوان التركى الغاشم على مدينة عفرين التى هى جزء لا يتجزأ من الأراضى السورية، مطالبا المجتمع الدولى بإدانة هذا العدوان واتخاذ الاجراءات الواجبة لوقفه فورا.



ونزح آلاف المدنيين عن قراهم وبيوتهم فى مدينة (عفرين) والقرى المحيطة بها فى ريف حلب الشمالى جراء عدوان النظام التركى، حيث أكدت الأمم المتحدة أول أمس تهجير أكثر من 5 آلاف مدنى نتيجة العدوان.