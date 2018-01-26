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سامح شكرى يلتقى وزيرة خارجية كينيا على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية

الجمعة، 26 يناير 2018 01:10 م
سامح شكرى يلتقى وزيرة خارجية كينيا على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية وزير الخارجية المصرى ونظيره الكينى


كتب أحمد جمعة
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التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم، الجمعة، مع أمينة محمد وزيرة خارجية كينيا على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الـ30 لقمة الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 22-29 يناير 2018.

 

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى استهل اللقاء بالإعراب عن تطلع مصر لاستقبال الرئيس الكينى فى أقرب فرص ممكنة، فضلا عن عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين على مستوى وزيرى الخارجية، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكدا حرص مصر على تطويرها فى جميع المجالات.

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا عددا من القضايا الإقليمية مثل الوضع فى الصومال وجنوب السودان وتطورات مفاوضات سد النهضة، حيث أكد الوزير شكرى حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل مع عدم الإضرار بالمصالح المصرية، كما تناول اللقاء أهمية التنسيق بين البلدين تجاه موضوعات سياسات تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا، وآليات تمويل الاتحاد الأفريقى مع مراعاة إلتزامات الدول الأفريقية فى إطار منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم التعاون بين مصر وأعضاء المؤتمر الدولى لمنطقة البحيرات العظمى.

 

وفى ختام تصريحاته، نوه أبو زيد إلى أن الوزير شكرى أكد على أهمية الحفاظ على الموقف الأفريقى الداعم للحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى.

 


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