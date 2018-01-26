video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 07:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

زوج يتخلص من زوجته خنقا لخلافات بينهما ويدعى صعقها بالكهرباء ببنى سويف

الجمعة، 26 يناير 2018 08:25 م
زوج يتخلص من زوجته خنقا لخلافات بينهما ويدعى صعقها بالكهرباء ببنى سويف جثة - أرشيفية


بنى سويف - هانى فتحى
إضافة تعليق

أقدم زوج على التخلص من زوجته الثالثة خنقا داخل غرفة نوم منزلهما بمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، مدعيا تعرضها لصعق كهربائى من الغسالة.

 

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من العميد ممدوح أبو زيد مدير إدارة البحث الجنائية، يفيد بإبلاغ "ع. م" مركز شرطة إهناسيا غرب المحافظة، بوفاة زوجته "و. ع" 21 سنة ربة منزل صعقها بالكهرباء أثناء تشغيلها الغسالة داخل منزلهما بدائرة المركز.

 

وعلى الفور شكل الرائد إبراهيم صفوت، رئيس مباحث مركز شرطة إهناسيا، فريق بحث، وبسؤال أشقاء المجنى عليها اتهموا الزوج بالتخلص من شقيقتهم لكثرة الخلافات بينهما.

 

وبإعادة سؤال الزوج اعترف بارتكابه الجريمة، حيث قام بخنق زوجته داخل غرفة النوم، وبعدها سحبها بالقرب من الغسالة الكهربائية ليدعى صعقها بالكهرباء، مضيفًا أن المجنى عليها هى زوجتة الثالثة التى دائمة الخلافات الزوجية معه. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس 4 أشخاص 4 أيام بتهمة قتل سائق "توك توك" لسرقته فى المقطم

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة بنى سويف

مقتل زوجة فى بنى سويف



لا تفوتك
الرئاسة: السيسى يشارك فى قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا

الرئاسة: السيسى يشارك فى قمة بين مصر والسودان وإثيوبيا بأديس أبابا

هيئة التفاوض السورية تصوت ضد المشاركة بمؤتمر سوتشى بأغلبية 26 صوتا

هيئة التفاوض السورية تصوت ضد المشاركة بمؤتمر سوتشى بأغلبية 26 صوتا

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المقدمة من رئيس حزب الوفد لـ"العليا للانتخابات"

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المقدمة من رئيس حزب الوفد لـ"العليا للانتخابات"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وكيل عمرو جمال : اللاعب يمتلك عروضا من اليونان وسويسرا لشرائه فى الصيف

وكيل عمرو جمال : اللاعب يمتلك عروضا من اليونان وسويسرا لشرائه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة