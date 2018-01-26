زوج يتخلص من زوجته خنقا لخلافات بينهما ويدعى صعقها بالكهرباء ببنى سويف





بنى سويف - هانى فتحى

أقدم زوج على التخلص من زوجته الثالثة خنقا داخل غرفة نوم منزلهما بمركز إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، مدعيا تعرضها لصعق كهربائى من الغسالة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا من العميد ممدوح أبو زيد مدير إدارة البحث الجنائية، يفيد بإبلاغ "ع. م" مركز شرطة إهناسيا غرب المحافظة، بوفاة زوجته "و. ع" 21 سنة ربة منزل صعقها بالكهرباء أثناء تشغيلها الغسالة داخل منزلهما بدائرة المركز.

وعلى الفور شكل الرائد إبراهيم صفوت، رئيس مباحث مركز شرطة إهناسيا، فريق بحث، وبسؤال أشقاء المجنى عليها اتهموا الزوج بالتخلص من شقيقتهم لكثرة الخلافات بينهما.

وبإعادة سؤال الزوج اعترف بارتكابه الجريمة، حيث قام بخنق زوجته داخل غرفة النوم، وبعدها سحبها بالقرب من الغسالة الكهربائية ليدعى صعقها بالكهرباء، مضيفًا أن المجنى عليها هى زوجتة الثالثة التى دائمة الخلافات الزوجية معه. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.