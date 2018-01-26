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رويترز: مالك شبكة MBC يتوصل لتسوية مع السعودية فى إطار حملة مكافحة الفساد

الجمعة، 26 يناير 2018 11:14 م
رويترز: مالك شبكة MBC يتوصل لتسوية مع السعودية فى إطار حملة مكافحة الفساد الملك سلمان


رويترز
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قال مصدر مسؤول، لإن وليد الإبراهيم مالك شبكة إم.بي.سى التلفزيونية يتوصل لتسوية مع السلطات السعودية فى إطار حملة مكافحة الفساد.

وأشار المصدر إلى أن رجل الأعمال فواز الحكير وتركى بن ناصر وخالد التويجرى يتوصلون لتسويات مالية فى نفس القضية.
 

 

 


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