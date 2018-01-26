رويترز: مالك شبكة MBC يتوصل لتسوية مع السعودية فى إطار حملة مكافحة الفساد





رويترز

قال مصدر مسؤول، لإن وليد الإبراهيم مالك شبكة إم.بي.سى التلفزيونية يتوصل لتسوية مع السلطات السعودية فى إطار حملة مكافحة الفساد.

وأشار المصدر إلى أن رجل الأعمال فواز الحكير وتركى بن ناصر وخالد التويجرى يتوصلون لتسويات مالية فى نفس القضية.