روسيا تهاجم بيان الخارجية الأمريكية حول مبيعات الأسلحة إلى ميانمار

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هاجمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بيانا لنظيرتها الأمريكية انتقدت فيه مبيعات الأسلحة الروسية إلى ميانمار، معتبرة أن التعاون فى المجال العسكرى التقنى هو مكون مشروع للعلاقات بين الدول.



وقالت الخارجية الروسية- فى بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (تاس)-: "التعاون فى المجال العسكرى التقنى هو مكون مشروع للعلاقات بين الدول إذا لم يأت متعارضا مع قرارات مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة"، مضيفة أن "تقديم المنتجات العسكرية الروسية إلى ميانمار يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية.



وكان بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت اعتبر أن مبيعات الأسلحة الروسية إلى ميانمار قد تؤدى إلى تفاقم الوضع فى البلد الواقع فى جنوب شرق آسيا، والذى يواجه انتقادات دولية حادة على خلفية الحملة التى تشنها القوات الحكومية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، والتى وُصفت بأنها ترقى إلى "إبادة جماعية" و"جرائم ضد الإنسانية".



وتابع البيان الروسى أن "فقط الناظرين من وزارة الخارجية الروسية بخيالهم الخصب للغاية يمكنهم رؤية صلة بين المهمة المحددة والمعاناة الأكبر للسكان المدنيين"، مشيرا إلى الأضرار التى سببتها الأسلحة الأمريكية فى دول جنوب شرق آسيا خلال حروب مختلفة.

وواصل: "مع ذلك فإن هذا لا يمنع واشنطن من بيع الأسلحة الفتاكة إلى دول جنوب شرق آسيا وتعزيز وجودها العسكرى بالقرب من المنطقة".