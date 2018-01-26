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يضم عددا من الفعاليات والندوات والمؤلفات..

ركن خاص لمجلس حكماء المسلمين بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الجمعة، 26 يناير 2018 10:48 م
ركن خاص لمجلس حكماء المسلمين بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف


كتب لؤى على
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يشارك مجلس حكماء المسلمين بركن خاص ضمن جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعاليات دورته الـ 49 غدا بأرض المعارض بمدينة نصر ويستمر لمدة أسبوعين.

ومن المقرر أن يشهد الركن الخاص بمجلس حكماء المسلمين عددًا من الفعاليات والأنشطة وورش العمل والندوات التي تتناول عددًا من القضايا الفكرية والحياتية المهمة مع التركيز على قضية القدس وذلك تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الأزهر الشريف الذي انعقد خلال شهر يناير الجاري بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين.

كما يعرض الركن الخاص بمجلس حكماء المسلمين عددًا من أبرز مؤلفات أعضاء المجلس وفي مقدمتهم الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، إضافةً إلى عددٍ من الإصدارات الخاصة بمجلس الحكماء.

وتأتي مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلاقًا من رسالته التي تستهدف نشر ثقافة التعايش والسلام ومواجهة الفكر المتطرف والتأكيد على قيم المواطنة والحوار والاندماج الإيجابى.


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مجلس حكماء المسلمين

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