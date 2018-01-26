رئيس جوميا بعد إقرار QR Code.. الدفع الاليكترونى يظهر جدية عملية الشراء





كتبت: هبة السيد

قال هشام صفوت رئيس شركة جوميا مصر، بشان إصدار البنك المركزى معايير القبول الإلكترونى للمدفوعات عن طريق خدمة الـQR Code، أن الشركة تشجع أى وسيلة لها علاقة بالدفع الإلكترونى لأنه أمر يظهر مدى جدية عملية الشراء.

وأوضح صفوت فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العميل الذى يستخدم عمليات الدفع المسبق أو الدفع الإلكترونى يعتبر عميل جاد بنسبة أكبر من الذى يقوم بالدفع عبر الاستلام أو الدفع عن طريق الكاش، وهو ما ظهر من قيام البعض باستغلال الموقع بشكل سيئ فى طلبات وهمية.

وأضاف أن اتجاه الحكومة نحو السداد عبر خدمة QR code أو أى وسيلة دفع إلكترونى جديدة يعد أمرا ايجابيا، مرجحا أن يتم تقديم الخدمة الجديدة عبر محافظ معينة تكون به QR code هى كلمة السر بديلا عن كلمة السر التقليدية، فالأساس وراء هذا الأمر عادة يكون المحافظ الإلكترونية.

ووفقا للبنك المركزى تسمح التقنية الجديدة للتاجر والمستهلك بتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى مقابل السلع والخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code الذى يعرضه التاجر بشكل ظاهر أمام عملائه، فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سداده على الهاتف المحمول، ليتم الدفع مباشرة إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فورى لكلا الطرفين بإتمام العملية.

وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى وقت سابق، بأن هذه الخطوة تأتى فى إطار استراتيجية البنك المركزى لتنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونيا دون حمل وتداول أوراق النقد، وذلك ضمن خطة التحول نحو مستقبل يخلو من التعاملات النقدية، فالمعايير المعتمدة تتماشى مع أحدث ما وصل إليه العالم فى ذلك المجال وتساعد على دعم وتحفيز خدمات الدفع الإلكترونى المقدمة من جميع البنوك الحاصلة على ترخيص من البنك المركزى للقبول الإلكترونى للمدفوعات.

و أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته فى منتصف فبراير 2017.

ويستهدف المجلس خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه وتحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى.