video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 27 يناير 2018 05:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"دافوس": البيتكوين أداة استثمار وليست عملة..ومخاوف من استخدامها فى الجريمة

الجمعة، 26 يناير 2018 07:35 م
"دافوس": البيتكوين أداة استثمار وليست عملة..ومخاوف من استخدامها فى الجريمة


رانيا فزاع
إضافة تعليق

اعتبر المشاركون فى المنتدى الاقتصادى العالمى دافوس العملة الافتراضية "البتكوين" مجرد إستثمار رافضين إطلاق اسم عملة عليها بحسب CNN Money.

ودار نقاش بين المشاركين فى المنتدى حول العملة الافتراضية "البيتكوين"، وعرض عدد من كبار الاقتصاديين ورؤساء الحكومات والشركات رأيهم حولها، وارتكز النقاش حول نفس السؤال هل سيكون "للبتكوين" فائدة مثل اليورو والدولار والين فى العالم الحقيقى ، وليس الافتراضى.

وإعتبر عدد من الاقتصاديين المشاركين بدافوس أنه لا مشكلة فى الإستثمار فى البيتكوين، ولكن سعرها شديد التغير لتصبح عملة على حد وصفهم، فأسعار العملة التى اقتربت من 20000 دولار أمريكى فى ديسمبر إنخفضت بشدة لأقل من 11000 دولار أمريكى بعد حديث عن مستقبل العملة وتأثيرها ووضع ضوابط لها.

فى حين إعتبرها آخرون من المشاركين فى المنتدى الاقتصادى العالمى مشابهة للذهب أكثر منها عملة فتقوم بنفس مهمة الذهب فى رأيهم ، كما أكد مسئولون حكوميون بدافوس على تشجيعهم للعملة ولكنهم لا يرغبون فى  إستخدامها بطرق غير شرعية.

وقالت تريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية لبلومبرج أن بلادها تنظر على محمل الجد فى  وضع العملات الإفتراضية نظراً لإستخدامها على يد مجرمين ، كما وصفها لارى فينك الرئيس التنفيذى لبلاى روك بغسيل الأموال. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يلقى خطابه أمام منتدى دافوس الاقتصادى ..اليوم

ترامب يؤكد لنتنياهو على هامش مؤتمر دافوس التزام واشنطن بنقل السفارة للقدس

رئيسة الوزراء البريطانية: ننظر بجدية فى فرض قيود على العملة الرقمية "بيتكوين"

اخبار الاقتصاد

البيتكوين

العملة الافتراضية

دافوس



لا تفوتك
سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

سوانزى يجبر كلوب على الدفع بـ محمد صلاح أمام وست بروميتش

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

مفاجأة.. الأهلى يدرس الانسحاب من صفقة مدافع سموحة بعد "فتوى" البدرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة