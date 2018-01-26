"دافوس": البيتكوين أداة استثمار وليست عملة..ومخاوف من استخدامها فى الجريمة





رانيا فزاع

اعتبر المشاركون فى المنتدى الاقتصادى العالمى دافوس العملة الافتراضية "البتكوين" مجرد إستثمار رافضين إطلاق اسم عملة عليها بحسب CNN Money.

ودار نقاش بين المشاركين فى المنتدى حول العملة الافتراضية "البيتكوين"، وعرض عدد من كبار الاقتصاديين ورؤساء الحكومات والشركات رأيهم حولها، وارتكز النقاش حول نفس السؤال هل سيكون "للبتكوين" فائدة مثل اليورو والدولار والين فى العالم الحقيقى ، وليس الافتراضى.

وإعتبر عدد من الاقتصاديين المشاركين بدافوس أنه لا مشكلة فى الإستثمار فى البيتكوين، ولكن سعرها شديد التغير لتصبح عملة على حد وصفهم، فأسعار العملة التى اقتربت من 20000 دولار أمريكى فى ديسمبر إنخفضت بشدة لأقل من 11000 دولار أمريكى بعد حديث عن مستقبل العملة وتأثيرها ووضع ضوابط لها.

فى حين إعتبرها آخرون من المشاركين فى المنتدى الاقتصادى العالمى مشابهة للذهب أكثر منها عملة فتقوم بنفس مهمة الذهب فى رأيهم ، كما أكد مسئولون حكوميون بدافوس على تشجيعهم للعملة ولكنهم لا يرغبون فى إستخدامها بطرق غير شرعية.

وقالت تريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية لبلومبرج أن بلادها تنظر على محمل الجد فى وضع العملات الإفتراضية نظراً لإستخدامها على يد مجرمين ، كما وصفها لارى فينك الرئيس التنفيذى لبلاى روك بغسيل الأموال.