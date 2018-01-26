حى المطرية ينظم اليوم ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب

حى المطرية ينظم اليوم ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشبابالجمعة، 26 يناير 2018 12:00 ص
ملتقى توظيف - صورة أرشيفية
كتب – سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد اللواء خالد المحمدى، رئيس حى المطرية أنه فى إطار حرص الحى على توفير فرص عمل للشباب، للحد من البطالة، سيتم تنظيم ملتقى توظيف بمشاركة كبرى شركات القطاع الخاص، اليوم الجمعة بنادى المطرية.
وأضاف رئيس حى المطرية، أن الملتقى سيقام من الثالثة عصرا حتى الثامنة مساء، وسيقدم فرص عمل متنوعة للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، ولا يشترط الخبرة، من سن 18 عاما حتى 45 عاما.
وناشد اللواء خالد المحمدى، الشباب المشاركة فى الملتقى والتقدم للوظائف المناسبة لكل منهم، مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة هى "صورة البطاقة ونسخة لكل شركة من الـ cv وشهادة الخبرة إن وجدت".
إضافة تعليق
السيسى يختار رجال حملته.. محمود كارم منسقا ومحمد أبو شقة متحدثا وممثلا قانونيا.. اجتماعات فورية لوضع خطة السباق.. المنسق العام: 3 مبادئ فى تحركاتنا أبرزها تجنب المُهاترات.. وفقيه دستورى: هذه مهام "أبو شقة"
صور.. "اليوم السابع" داخل "دار مصر" بالقاهرة الجديدة.. المدينة تحتل نصيب الأسد من وحدات المشروع بـ23 ألف شقة.. 10 آلاف عامل يواصلون الليل بالنهار لإنهاء الأعمال.. الجهاز: انتهاء تسليم المرحلة الأولى خلال 3 أشهر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة