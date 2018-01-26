حى المطرية ينظم اليوم ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب





كتب – سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد المحمدى، رئيس حى المطرية أنه فى إطار حرص الحى على توفير فرص عمل للشباب، للحد من البطالة، سيتم تنظيم ملتقى توظيف بمشاركة كبرى شركات القطاع الخاص، اليوم الجمعة بنادى المطرية.

وأضاف رئيس حى المطرية، أن الملتقى سيقام من الثالثة عصرا حتى الثامنة مساء، وسيقدم فرص عمل متنوعة للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، ولا يشترط الخبرة، من سن 18 عاما حتى 45 عاما.

وناشد اللواء خالد المحمدى، الشباب المشاركة فى الملتقى والتقدم للوظائف المناسبة لكل منهم، مشيرا إلى أن الأوراق المطلوبة هى "صورة البطاقة ونسخة لكل شركة من الـ cv وشهادة الخبرة إن وجدت".