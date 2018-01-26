حبس 4 أشخاص 4 أيام بتهمة قتل سائق "توك توك" لسرقته فى المقطم

حبس 4 أشخاص 4 أيام بتهمة قتل سائق "توك توك" لسرقته فى المقطمالجمعة، 26 يناير 2018 04:35 م
المتهمون
كتب أحمد إسماعيل
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قرر المستشار أحمد معاذ، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف سائق "توك توك" وقتله لسرقته بمنطقة المقطم، وأمرت النيابة بتشريح جثة الضحية، لإعداد تقرير فنى حول الصفة التشريحية، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.
تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من عبد المنعم محمد عبد المنعم رمضان سن 48 ميكانيكى، أفاد فيه بتغيب ابنه محمود 17 سنة سائق توك توك، وبإجراء التحريات حول الواقعة، وتبين أن المجنى عليه كان بصحبة "أحمد. ص" 18 سنة سائق "توك توك"، و"مصطفى. س" 22 سنة عامل، و"عبد الرحمن. ر" 22 سنة سائق "توك توك، و"محمد.ر" 18 سنة سائق "توك توك".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشتبه بهم بمأمورية أمنية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بأنهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات الدرجات البخارية "توك توك" بالإكراه باستخدام الأسلحة البيضاء.
وتابع المتهمون فى اعترافاتهم أمام رجال المباحث، أنهم تمكنوا من استدراج المجنى عليه من منطقة مساكن صبحى حسين دائرة القسم، واستقل صحبته كل من المتهمين الأول والثانى والثالث بحجة توصيلهم إلى منطقة الهضبة الوسطى، وتبعهم المتهم الرابع بدراجة بخارية أخرى "توك توك"، واستغلوا خلو الطريق من المارة وهددوه بأسلحة بيضاء (سكين ، مطواة) بحوزة المتهمين الأول والثالث، وأكرهوه على التخلى عن الدراجة البخارية، وعند مقاومته لهم تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حيازتهم محدثين إصابته بعدة طعنات أودت بحياته، فتخلصوا من الجثة بمنطقة جبلية، واستولوا على الدراجة البخارية، وهاتف المجنى عليه المحمول ومبلغ مالى 25 جنيها، وفروا هاربين، وأضافوا بتصرفهم فى الدراجة البخارية بالبيع بمحافظة الفيوم مقابل مبلغ 7.700 جنيه.
وبالانتقال لمكان الواقعة، تم العثور على جثة المجنى عليه بالمنطقة، وتم نقلها للمشرحة بقرار من النيابة، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الجريمة، وهاتف محمول ودراجة بخارية "لدى عميلهم سيئ النية"، ومبلغ مالى من متحصلات بيع الدراجة البخارية، وباستدعاء المبلغ تعرف على جثة المجنى عليه والدراجة البخارية واتهمهم بسرقة المجنى عليه بالإكراه وقتله ابنه، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات والتى أمرت بما سبق.
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عدد الردود 0
بواسطة:
موود
مافيش اهتمام
انا تعرضت لواقعه سرقه في الشارع العمومي وتم عمل محضر ورغم توفر جميع بيانات السارق لدي الا ان القسم لم يكلف خاطره بالتحقق من الواقعه واكتفى بعمل محضر فقط وتم تحويله للنيابه ولا ادري لماذا لا يتم الاهتمام بجرائم السرقه في مصر كما يهتمون بجرائم القتل وعموما رقمي موجود لدى اليوم السابع في خانه الايميل اذا اراد احد التواصل معي من المسئولين لمساعدتي في القبض على السارق وشكرا واتمنى القبض عليه لعدم تكرار الواقعه مع احد غيري حيث انه اتضح لي انه يمارس نشاطه بكل جراءه وانا ليس لدي صفه قانونيه للامساك به هذا شأن الشرطة فقط اتمنى مساعدتي