حبس مسجل ومطاردة آخر فى اتهامهما بسرقة عامل فى البساتين

حبس مسجل ومطاردة آخر فى اتهامهما بسرقة عامل فى البساتينالجمعة، 26 يناير 2018 10:24 م
حجز - أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق
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قررت نيابة البساتين بإشراف المستشار تامر عاشور حبس مسجل خطر4 أيام، وأمرت بسرعة ضبط آخر فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقه المواطنين بالإكراه.
كانت البداية بتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من "عمرو .س" 30 سنة عامل اتهم فيه شخصين باستيقافه بالشارع والاعتداء عليه بسلاح أبيض بقصد سرقته، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة "محمد. أ"، 35 سنة، نجار، مسجل خطر وآخر وبمداهمتها ألقت قوة القبض على الأول بمنطقة سكنه فى البساتين.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وباستدعاء المجني عليه تعرف عليه فتحرر المحضر رقم 1793 جنح البساتين لسنة 2018 وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت ما سبق.
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