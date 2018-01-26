حبس عاطل لاتجاره فى المخدرات وانتحاله صفة شرطى بمدينة نصر

حبس عاطل لاتجاره فى المخدرات وانتحاله صفة شرطى بمدينة نصرالجمعة، 26 يناير 2018 10:06 م
حجز - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قررت نيابة قسم أول مدينة نصر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بالاتجار بالمخدرات وانتحال صفة شرطى.
كانت البداية أثناء مرور قوة من رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، حيث اشتبهت فى شخص، وباستيقافه تبين أنه عاطل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى وسلاح أبيض "مطواة "، وكارنيه أمين شرطة ثالث "مزور" باسم أحمد محمد أحمد.
وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للأقراص بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، والكارنيه المزور لاستخدامه فى تسهيل مروره عبر الأكمنة دون اعتراضه أو تفتيشه. وتحرر المحضر اللازم للمتهم بعد تحريز المضبوطات، وبإحالته إلى النيابة العامة باشرت التحقيق وقررت ما سبق.
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