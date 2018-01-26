حالة الطقس اليوم الجمعة 26/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد على كافة الأنحاء وتنشط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما تنشط على البحر المتوسط والبحر الأحمر أيضا مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تمتد لبعض محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو مضطرب جدا وارتفاع الموج به من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج به من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة و تُصبح أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 10-12 درجة مئوية، و يكون الطقس خلال الساعات الصباح الباكر شديد البرودة مع هبوب رياح قوية على فترات في أغلب المناطق ، وتعبر المناطق الشمالية من البلاد جبهة هوائية باردة خلال ساعات الصباح الباكر تهطل على اثرها زخات من الأمطار في شمال البلاد تكون غزيرة على فترات و مُترافقة مع تساقط زخات من البَرَد، في حين يتوقع أن تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية في شمال المملكة والتي تزيد عن 1000متر عن سطح البحر، تمتد على فترات ما دون ذلك.

وتدريجياً خلال ساعات الظهر وما بعد الظهر، تتحرك الجبهة الهوائية الباردة نحو المناطق الوسطى بما فيها العاصمة عمان، بحيث تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي تزيد عن 1000متر، تمتد أحياناً الى المناطق الأقل من ذلك، في حين تشهد بقية المناطق تساقطاً للأمطار وزخات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا.

في خليج العقبة، الرياح: متقلبة الاتجاهات إلى جنوبية، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-40 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:يكون الطقس شديد البرودة وضبابياً في أغلب المناطق وتكون درجات الحرارة دون الصفر المئوي لاسيما فوق الجبال.

وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل، تتركز الفعالية الجوية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، حيث تهطل الثلوج على فترات فوق المناطق الجبلية العالية، في حين تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط البلاد قد تكون "فيما لو هطلت" على شكل زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلبة العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000-1100 متر عن سطح البحر.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، مع تساقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية فوق معظم المناطق، كما وتتساقط زخات من الثلوج فوق القمم العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.