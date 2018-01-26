جلسة مغلقة مع سكرتير المنظمة البحرية ورئيس الأكاديمية العربية لبحث التعاون





الإسكندرية - هناء أبو العز

التقى كيتاك ليم السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية‎، ظهر اليوم، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى جلسة مغلقة، لبحث سبل التعاون ومناقشة الأوضاع البحرية.

يأتى ذلك قبل التوقيع على تجديد اتفاقية بين المنظمة البحرية الدولية ووزارة النقل ‏المصرية والأكاديمية العربية إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "بحري" السعودية لتدريب طلاب ‏من الأكاديمية وإيجاد فرص تشغيل لخريجيها من كلية النقل البحرى - توقيع إتفاقية تعاون لإنشاء مركز ‏محاكيات بفرع الأكاديمية بالشيراتون بالتعاون مع شركة "ميرسك" العالمية.‏

يرافقه فى الزيارة ‎‏ إسماعيل كوبوس ‎رئيس التدريب البحرى بالمنظمة ‏البحرية الدولية، وأندرو ريتشاردسون رئيس المحاسبة الإدارية وخدمات ‏تخطيط موارد المؤسسات‎، و ليتيانا راسيغاتالى مساعد شخصى للسكرتير العام ‏للمنظمة البحرية الدولية ، واللواء بحرى رضا أحمد إسماعيل ‏‎ ‎رئيس قطاع النقل البحرى، واللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وسفراء وقناصل الدول المختلفة وعدد من ممثلى الشركات الملاحية، لفيف من أعضاء ‏السلك الدبلوماسى، وعدد من الشخصيات العلمية الهامة.‏

كما وقع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، اتفاقية تعاون بين الاكاديمية ويمثلها المعهد العــربى لإعـداد القيادات وجامعة الأعمال والتكنولوجيا، بالمملكة العربية السعودية، حضر مراسم توقيع اتفاقية التعاون السيد كيتاك ليم السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية.

شهد مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك من جانب الأكاديمية العربية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار ومن جانب جامعة الأعمال و والتكنولوجيا الدكتور أسامة بن أحمد جنادى بصفته مدير الجامعـة .

وصرح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار بأن قرر الطرفان اتفقا على توثيق التعاون بينهما بوجه عام، وتنسيق الجهود فى مجال التعليم والتدريب وإعداد القيادات والكوادر الإدارية، والاتفاق على كافة الأساليب اللازمة لتنمية هذا التعاون واستمراره، وعليه فقد تم الاتفاق على وضع إطار للتعاون بموجب هذه الاتفاقية لتسيير الأعمال وتنسيق الجهود .

ويتعاون الطرفان بموجب الإتفاقية فى تنفيذ البرنامج المتخصص لإعداد القيادات فى الوطن العـربى " المعتمد من الأكاديمية العربية والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا"، بالمملكة العربية السعودية، بما يتناسب مع متطلبات الإعداد لإنجاحه، ويقوم الطرف الأول بالتنسيق لاستقبال الشركاء، ويتم طرح البرنامج المشار إليه بعاليه باللغتين العربية والانجليزية .

تقوم جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالتسويق والترويج لهذا البرنامج، وتولى المهام اللوجيستية المتعلقة به فى المملكة العربية السعودية، متضمنة استخراج تأشيرات السفر .

كما تقوم الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لطرح برامجها فى مستوى الدراسات العليا بالمملكة العربية السعودية بالتنسيق مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، متضمنة برنامج الماجستير المهنى فى القيادة بمساراته الثلاث "القيادة فى التعليم، قيادة التطوير فى القطاع العام، قيادة الأعمال والاستراتيجيات"، ودبلوم دراسات العليا فى القيادة.

كما تقوم الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتصميم وإعداد وتنفيذ دورات تدريبية احترافية محليا ودوليا، لتنمية المهارات القيادية والإدارية والتدريب فى مجال القيادة والإدارة للمؤسسات والهيئات والشركات العامة والخاصة فى المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا .