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جامعة القاهرة تشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2018

الجمعة، 26 يناير 2018 08:39 م
جامعة القاهرة تشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2018 جامعة القاهرة


كتب وائل ربيعى
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تشارك جامعة القاهرة فى فعاليات بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2018، المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، خلال الفترة من 27 يناير الحالى وحتى 10 فبراير المقبل. 

 

ويمثل جامعة القاهرة بجناح خاص بالمعرض مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بمجموعة من أهم الكتب المترجمة عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية والفارسية، التى يصدرها المركز، ضمن مشروع جامعة القاهرة للترجمة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهو المشروع الذى تهدف من خلاله الجامعة إلى تأسيس منبر للإبداع الفكرى والثقافى فى شتى صنوف المعرفة الإنسانية. 

 

وقالت الدكتورة أمانى بدوى، مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية: "هناك تنوع فى مجالات الكتب والمؤلفات التى يشارك بها المركز من علم نفس وفلسفة وتاريخ وأدب ومتون، مثل متن التلمود المترجم عن العبرية ومعجم الأديان العالمية. ومن أهم الكتب أيضًا التى يشارك بها مركز اللغات والترجمة بالمعرض، كتاب "الفلسفة فى قرن جديد"، وكتاب "العقل والتاريخ".

 


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