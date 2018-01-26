تهشم سيارة أجرة سقط عليها جزء من عقار قديم بالإسكندرية بسبب الرياح





الإسكندرية – أسماء على بدر

تسبب سقوط جزء من شرفة عقار قديم بمنطقة حجر النواتية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، فى تهشم سيارة أجرة كانت متواجده أسفلها، بسبب شدة الرياح.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض لطقس سىء خلال الـ24 ساعة الماضية فى النوه التى تضرب جميع أنحاء المحافظة، وتم غلق البوغاز وتوقف حركة الصيد، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة الرياح وغزارة الأمطار.