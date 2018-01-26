"تموين الشرقية" يداهم محطة وقود بدون ترخيص و يتحفظ على 3000 لتر سولار

"تموين الشرقية" يداهم محطة وقود بدون ترخيص و يتحفظ على 3000 لتر سولارالجمعة، 26 يناير 2018 09:54 م
محطة وقود - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكدت فايزة عبدالرحمن وكيل مديرية التموين بالشرقية، ان إدارة الحسينية شنت حملة مكبرة برئاسة عبدالكريم عوض الله مدير الإدارة، للتفتيش علي المحال التجارية، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية، وأسفرت عن ضبط محطة وقود بدون ترخيص وتم التحفظ على 3 آلاف لتر سولار ومخالفات أخرى.
أوضحت وكيل المديرية لـ "اليوم السابع" أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر رقم 70 جنح الحسينية ضد صاحب محطة بدون ترخيص في قرية قهبونة وضبط 3000 لتر سولار والتحفظ عليهم، وتم تحرير المحضر رقم 71 ضد شخص من عزبة المدرسة السعدى بشارة للاتجار بدون ترخيص وضبط 24 لتر بنزين، و 5 محال تجارية لأنشطة مختلفة تعمل بدون تراخيص.
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