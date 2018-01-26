"تموين الشرقية" يداهم محطة وقود بدون ترخيص و يتحفظ على 3000 لتر سولار





الشرقية - إيمان مهنى

أكدت فايزة عبدالرحمن وكيل مديرية التموين بالشرقية، ان إدارة الحسينية شنت حملة مكبرة برئاسة عبدالكريم عوض الله مدير الإدارة، للتفتيش علي المحال التجارية، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية، وأسفرت عن ضبط محطة وقود بدون ترخيص وتم التحفظ على 3 آلاف لتر سولار ومخالفات أخرى.