تقرير أمريكى: إيران أطلقت 23 صاروخا باليستيا منذ توقيعها للاتفاق النووى





أ ش أ

ذكر تقرير أمريكى، أن إيران أطلقت 23 صاروخا باليستيا منذ توقيعها الإتفاق النووى مع مجموعة الدول الست عام 2015.



وقالت مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ـ فى تقرير نقلته قناة (الحرة) الأمريكية الخميس ـ إن 16 صاروخا من الصواريخ الـ 23 التى أطلقتها طهران كانوا مزودين بقدرات نووية.



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن فى وقت سابق إعفاء طهران من العقوبات بموجب الإتفاق النووى "للمرة الأخيرة" ليعطى واشنطن والدول الأوروبية الحليفة فرصة لإصلاح "العيوب الرهيبة" فى هذا الاتفاق.



وأكد أنه فى حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين فإن الولايات المتحدة لن تقرر تمديد إعفاء إيران مجددا.