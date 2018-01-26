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تعرّف على المستندات والإجراءات اللازمة لتجديد رخصة سيارة النقل

الجمعة، 26 يناير 2018 02:00 ص
تعرّف على المستندات والإجراءات اللازمة لتجديد رخصة سيارة النقل حملات مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تجديد رخصة السيارة النقل يتطلب إجراءات معينة تحقيقا لمعايير الشفافية والأمان، وتوجد مجموعة من الأوراق مطلوبة للحصول على رخصة قيادة سيارات النقل، ويجب أن يتلزم بها السائق لكى يتم تجديد الرخصة، ومنها:

 

1-الإجراءات

-تقديم طلب تجديد رخصة قيادة مهنية على النموذج المعد لذلك

-تقرير طبى من القومسيون الطبى العام المختص بثبوت اللياقة الطبية لطالب الترخيص

-تقديم شهادة براءة الذمة

-تقديم صحيفة الحالة الجنائية

2-المعايير المؤهلة للحصول عليها

-إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم / وحدة المرور

-الحد الأدنى للسن 21 سنة ميلادية

-إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب بقرار من القومسيون

-تصرف الرخصة لمن تكون القيادة مهنتهم

 

3-المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل

-صحيفة الحالة الجنائية

-إثبات اللياقة الطبية بموجب قرار القومسيون

-موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص

-عضوية إحدى النقابات العامة للسائقين أو فروعها

-شهادة تبرئة الذمة

-ما يفيد سداد التأمينات الاجتماعية

 

 


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