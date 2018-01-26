تعرف على أبرز 8 تصريحات للرئيس الأمريكى "ترامب" فى كلمته بدافوس





كتبت رانيا فزاع

ألقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ قليل كلمته فى منتدى الاقتصاد العالمى دافوس ، والذى يشارك فيه للمرة الأولى وكان يتطلع لكلمته عدد من رؤساء الدول والقادة الاقتصاديين، وهذه أهم النقاط التى جاءت فى كلمته .

1- قال ترامب إن أمريكا لم تشهد ازدهارا اقتصاديا بهذه الدرجة من قبل مشيرا إلى دوره فى تطوير ودفع اقتصاد بلاده

2- أوضح ترامب ماذا يعنى بسياسته الاقتصادية "أمريكا أولا " التى يلوم الكثير من السياسين عليها باعتبارها تعطل المصالح الاقتصادية لعدد من الدول وأوضح ترامب فى كلمته نصا أن "أمريكا أولا " لا تعنى أن أمريكا ستنمو وحدها ولكن نموها يعنى نمو العالم معها .

3- كان من أهم النقاط التى يتطلع إليها رؤوساء وقادة عدد من الدول هو ما يخص التجارة الحرة واتفاقيتها وقال عنها ترامب أن أمريكا تدعم التجارة الحرة العادلة وفقا له .

4- أكد على العمل مع عدد من الشركاء لمحاربة كوريا الشمالية وإيران ، مضيفا أن بنسبة 100% من المقاطعات التى حصلت عليها داعش تم استعادتها .

5- أكد أن هذا أفضل وقت للاستثمار فى أمريكا

6- تحدث ترامب عن إجراء بعض التعديلات فى نظام الهجرة لأمريكا

7- وأكد على العائد الجيد من قانون الإصلاح الضريبى الذى فرضه منذ فترة

8- وقال إن أكثر خبرة حصل عليها قبل الرئاسة هى كونه رجل أعمال