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تعرف على أبرز 8 تصريحات للرئيس الأمريكى "ترامب" فى كلمته بدافوس

الجمعة، 26 يناير 2018 04:01 م
تعرف على أبرز 8 تصريحات للرئيس الأمريكى "ترامب" فى كلمته بدافوس دونالد ترامب فى مؤتمر دافوس الاقتصادى


كتبت رانيا فزاع
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ألقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ قليل كلمته فى منتدى الاقتصاد العالمى دافوس ، والذى يشارك فيه للمرة الأولى وكان يتطلع لكلمته عدد من رؤساء الدول والقادة الاقتصاديين، وهذه أهم النقاط التى جاءت فى كلمته .

1-   قال ترامب إن أمريكا لم تشهد ازدهارا اقتصاديا بهذه الدرجة من قبل مشيرا إلى دوره فى تطوير ودفع اقتصاد بلاده

2-   أوضح ترامب ماذا يعنى بسياسته الاقتصادية "أمريكا أولا " التى يلوم الكثير من السياسين عليها باعتبارها تعطل المصالح الاقتصادية لعدد من الدول وأوضح ترامب فى كلمته نصا أن "أمريكا أولا " لا تعنى أن أمريكا ستنمو وحدها ولكن نموها يعنى نمو العالم معها .

3-  كان من أهم النقاط التى يتطلع إليها رؤوساء وقادة عدد من الدول هو ما يخص التجارة الحرة واتفاقيتها وقال عنها ترامب أن أمريكا تدعم التجارة الحرة العادلة وفقا له .

4-   أكد على العمل مع عدد من الشركاء لمحاربة كوريا الشمالية وإيران ، مضيفا أن بنسبة 100% من المقاطعات التى حصلت عليها داعش تم استعادتها .

5-   أكد أن هذا أفضل وقت للاستثمار فى أمريكا

6-   تحدث ترامب عن إجراء بعض التعديلات فى نظام الهجرة لأمريكا

7-  وأكد على العائد الجيد من قانون الإصلاح الضريبى الذى فرضه منذ فترة

8-   وقال إن أكثر خبرة حصل عليها قبل الرئاسة هى كونه رجل أعمال 


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