تضامن الإسماعيلية: بدء أداء الخدمة العامة للدفعة 90 من خريجى الجامعات والمعاهد





الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلنت الدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسماعيلية، أنه تقرر أن يكلف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارا من أول شهر مارس القادم للدفعة 90 من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان، وذلك تنفيذا لقرار الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 3 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 8 من شهر يناير الجارى بشأن تكليفات الخدمة العامة.

وأضافت وكيل وزارة التضامن، أنه على المكلفين سرعة التقدم لمكاتب الخدمة العامة بدائرة محال إقامتهم اعتبارا من أول شهر فبراير المقبل.