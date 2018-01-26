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ترامب: 100% تقريبا من الأراضى استعيدت من تنظيم داعش الإرهابى

الجمعة، 26 يناير 2018 03:27 م
ترامب: 100% تقريبا من الأراضى استعيدت من تنظيم داعش الإرهابى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


أ ف ب
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن 100% تقريبا من الأراضى استعيدت من تنظيم داعش الإرهابى، مؤكدا أن المعركة ضد المسلحين لم تنته. 

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة، أن قوات التحالف بقيادة واشنطن استعادت 100% تقريبا من الاراضى التى سيطر عليها تنظيم داعش  فى سوريا والعراق.

وصرح ترامب فى كلمة امام المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا ان "التحالف ضد تنظيم داعش  استعاد 100% تقريبا من الاراضى التى كان يسيطر عليها هؤلاء القتلة فى العراق وسوريا".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت اثنين من أخطر قادة تنظيم داعش الإرهابى الخميس الماضى، وهما سيدهارتا دهار وعبد اللطيف غينى، بالقائمة الخاصة بالإرهابيين العالميين بموجب القسم 1 (ب) من الأمر التنفيذى 13224.

وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان لها، إن الأمر التنفيذى رقم 13224 يفرض عقوبات على الأجانب الذين يثبت أنهم ارتكبوا أو يشكلون خطرا كبيرا بارتكاب أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين الأمريكيين أو الأمن الوطنى أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكى.

 

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