ترامب يطرح خطة لمنح الجنسية الأمريكية لـ1.8 مليون مهاجر غير شرعى





أ ف ب

قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيقترح على الكونجرس فتح الطريق أمام منح الجنسية الأمريكية لـ 1,8 مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وسيستفيد من هذه الخطة التى تمتد على فترة تُراوح بين 10 و12 سنة، المهاجرون الشباب المعروفون بـ"الحالمين" (دريمرز) الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانونى عندما كانوا أطفالا، فضلا عن المهاجرين الذين لم يستفيدوا من برنامج "دكا" الموقّع من الرئيس السابق باراك اوباما.

كما سيطلب ترامب من الكونجرس تمويلا قدره 25 مليار دولار لبناء جدار حدودى مع المكسيك.