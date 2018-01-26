video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 26 يناير 2018 08:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يطرح خطة لمنح الجنسية الأمريكية لـ1.8 مليون مهاجر غير شرعى

الجمعة، 26 يناير 2018 01:19 ص
ترامب يطرح خطة لمنح الجنسية الأمريكية لـ1.8 مليون مهاجر غير شرعى ترامب


أ ف ب
إضافة تعليق

 قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيقترح على الكونجرس فتح الطريق أمام منح الجنسية الأمريكية لـ 1,8 مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وسيستفيد من هذه الخطة التى تمتد على فترة تُراوح بين 10 و12 سنة، المهاجرون الشباب المعروفون بـ"الحالمين" (دريمرز) الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانونى عندما كانوا أطفالا، فضلا عن المهاجرين الذين لم يستفيدوا من برنامج "دكا" الموقّع من الرئيس السابق باراك اوباما.

كما سيطلب ترامب من الكونجرس تمويلا قدره 25 مليار دولار لبناء جدار حدودى مع المكسيك.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إدارة ترامب تواصل قصف الفلسطينيين لصالح المشروع الصهيونى.. الرئيس الأمريكى: لم يحترموننا وسنعلق المساعدات.. ومندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: لم نسع لاسترضائهم.. وفلسطينيون: لن نرضخ للظلم والكفاح المسلح خيار قائم

صور.. ترامب يؤكد احترامه الشديد لرئيسة الوزراء البريطانية

ترامب

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار امريكا اليوم



لا تفوتك
تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على المستندات الواجب تقديمها من مرشحى الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة