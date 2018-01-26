ترامب يطرح خطة لمنح الجنسية الأمريكية لـ1.8 مليون مهاجر غير شرعى

ترامب يطرح خطة لمنح الجنسية الأمريكية لـ1.8 مليون مهاجر غير شرعىالجمعة، 26 يناير 2018 01:19 ص
ترامب
أ ف ب
إضافة تعليق
قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيقترح على الكونجرس فتح الطريق أمام منح الجنسية الأمريكية لـ 1,8 مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وسيستفيد من هذه الخطة التى تمتد على فترة تُراوح بين 10 و12 سنة، المهاجرون الشباب المعروفون بـ"الحالمين" (دريمرز) الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانونى عندما كانوا أطفالا، فضلا عن المهاجرين الذين لم يستفيدوا من برنامج "دكا" الموقّع من الرئيس السابق باراك اوباما.
كما سيطلب ترامب من الكونجرس تمويلا قدره 25 مليار دولار لبناء جدار حدودى مع المكسيك.
إضافة تعليق
مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. صفحات الغش الإلكترونى تنشط من جديد وتعلن نيتها إفساد الامتحانات عبر جروبات واتس آب.. الطلاب: "كذابة".. ووزارة التعليم: أسطورة "التغشيش" انتهت واحتمالية وجود تسريب منعدمة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة