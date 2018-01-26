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ترامب: اقتصاد أمريكا الأكبر فى العالم ووصلنا لأقل نسبة للبطالة منذ انتخابى

الجمعة، 26 يناير 2018 03:30 م
ترامب: اقتصاد أمريكا الأكبر فى العالم ووصلنا لأقل نسبة للبطالة منذ انتخابى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


كتب محمد شعلان
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الامريكية حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن أمريكا تريد مستقبلا يوفر الازدهار للجميع والصداقة مع دول العالم لبناء عالم أفضل.

وأضاف "ترامب" فى كلمة خلال ختام فعاليات منتدى دافوس، أن العالم يشهد صعودا لأمريكا القوية التى تنعم بالرخاء، قائلا "أمريكا منفتحة على قطاع الأعمال، والاقتصاد الأمريكى الأكبر فى العالم ووصلنا إلى أقل نسبة للبطالة منذ انتخابى رئيس للولايات المتحدة الامريكية"، مؤكدا أن أمريكا تشهد نموا اقتصاديا وحصلت على ثقة رجال الأعمال.

وقال الرئيس الأمريكى: "سأحمى دائمًا مصالح بلادى ومستعدون للتفاوض على اتفاقات ثنائية متبادلة المنفعة"، مشيرًا إلى قيامه بإصلاحات ضريبة اعتبرها الأكبر فى التاريخ الأمريكى لفتح البلاد للمشروعات الاستثمارية.

وأوضح "ترامب"، أن استثمار الولايات المتحدة فى القطاع العسكرى من أجل تحقيق عالم أكثر أمنًا، لافتًا إلى أن التحالف الدولى ضد داعش تمكن من استعادة 100% من الاراضى التى سيطر عليها التنظيم الإرهابى سابقًا، مشددًا على ضرور مواصلة العمل لمكافحة التنظيم الإرهابى.


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