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ترامب: أدعو الدول الشركاء لقطع الطريق أمام حصول إيران على سلاح نووى

الجمعة، 26 يناير 2018 03:33 م
ترامب: أدعو الدول الشركاء لقطع الطريق أمام حصول إيران على سلاح نووى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب


رويترز
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يواصل دعوته للشركاء لقطع الطريق أمام حصول إيران على سلاح نووى. 
 
وفيى سياق متصل ذكر تقرير أمريكى، أن إيران أطلقت 23 صاروخا باليستيا منذ توقيعها الإتفاق النووى مع مجموعة الدول الست عام 2015.

وقالت مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ـ فى تقرير نقلته قناة (الحرة) الأمريكية الخميس ـ إن 16 صاروخا من الصواريخ الـ 23 التى أطلقتها طهران كانوا مزودين بقدرات نووية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن فى وقت سابق إعفاء طهران من العقوبات بموجب الإتفاق النووى "للمرة الأخيرة" ليعطى واشنطن والدول الأوروبية الحليفة فرصة لإصلاح "العيوب الرهيبة" فى هذا الاتفاق.

 

 


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