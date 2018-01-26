تراجع طفيف لنسبة النمو الاقتصادى لبريطانيا لتسجل 1.8% فى 2017

تراجع طفيف لنسبة النمو الاقتصادى لبريطانيا لتسجل 1.8% فى 2017الجمعة، 26 يناير 2018 02:29 م
بريطانيا
لندن - أ ف ب
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سجل نمو إجمالى الناتج الداخلى لبريطانيا تباطؤا طفيفا جدا فى 2017 وبلغت نسبته 1,8 % على الرغم من الغموض المرتبط ببريكست، كما أعلن الجمعة مكتب الإحصاءات الوطنية الذى أكد أن الفصل الرابع كان أفضل بقليل من المتوقع.
وتمكن إجمالى الناتج الداخلى الذى سجل نسبة نمو بلغت 1,9 % فى 2016، من الحد من التراجع العام الماضى على الرغم من انخفاض القوة الشرائية للبريطانيين وقلق الشركات مع اقتراب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، وسجل النمو فى الفصل الرابع زيادة بنسبة 0,5 % عن الفصل الثالث، وهو معدل أكبر مما كان يتوقعه الاقتصاديون، فى التفاصيل وعلى مدى 2017، تراجع النمو بشكل واضح فى قطاع الخدمات المهم الذى يمثل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادى البريطانى وقد بلغ 1,6 % مقابل 2,5 % فى 2016.
وأشار مكتب الإحصاءات إلى أن قطاعات الخدمات الأكثر اعتمادا على المستهلكين، مثل التوزيع والنقل، ضعفت بشكل واضح.
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