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تحويل مسار طائرات بعد حريق بمطار فى تايلاند

الجمعة، 26 يناير 2018 07:14 ص
تحويل مسار طائرات بعد حريق بمطار فى تايلاند شرطه تايلاند- أرشيفية


(رويترز)
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قالت هيئة الطيران المدنى فى تايلاند، إن مطارا للرحلات الداخلية بشمال شرق البلاد أغلق، اليوم الجمعة، بعد حريق نجم عن تماس كهربائي.

ومطار كون كان مخصص للرحلات القادمة من العاصمة بانكوك إلى مدينة تشانج ماى فى الشمال، وهى وجهة سياحية شهيرة.

وقال مسؤول بإدارة العلاقات العامة فى هيئة الطيران المدنى لرويترز "إلى متى سيظل المطار مغلقا.. هذه مسألة ما زالت خاضعة للتقييم".

وأضاف أنه يجرى تحويل الرحلات إلى مطار أودون تاني.

وتسير أربع شركات للطيران الداخلى رحلات إلى مطار كون كان الذى يشهد ما يصل إلى 18 رحلة يوميا.

 

 


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