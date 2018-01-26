تحرير 24284 توكيلا بمكاتب الشهر العقارى بدمياط





دمياط عبده عبد البارى

استقبلت مكاتب الشهر العقاري بدمياط، اليوم الجمعة ، المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأكد مصدر، لـ "اليوم السابع"، أنه بلغت أعداد التوكيلات المحرره حتى مساء اليوم الجمعة 24284 توكيلا، مشيرًا إلى أنه تم تحرير 23200 توكيلا للرئيس عبد الفتاح السيسي و900 للمرشح لخالد على و141 توكيلا للسيد البدوى و30 توكيلا لسامى عنان، و7 توكيلات للفريق أحمد شفيق و4 توكيلات للرئيس السابق حسنى مبارك وتوكيلين لمرتضى منصور وتوكيلا وحيدا لكل من حمدين صباحى ومحمد أنور السادات وسمير العصيمى و محمد عبد الكريم زهران.