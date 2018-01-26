تحرير 1622 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1622 مخالفة مرورية متنوعة و شملت461 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و57 مخالفة إزالة ملصقات و68 مخالفة انتظار خاطئ وحجز18 سيارة و202 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو69 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 69 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 58 رخصة لمخالفة البيئة و 117 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 54 رخصة لمخالفة خط السير و63 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و58 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 72 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 73 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 57مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و64 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و62 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.