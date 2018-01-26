تجار: تونس تتلقى عروضا فى مناقصة لشراء القمح الصلد

تجار: تونس تتلقى عروضا فى مناقصة لشراء القمح الصلدالجمعة، 26 يناير 2018 03:00 م
قمح - أرشيفية
هامبورج – رويترز
إضافة تعليق
قال تجار، إن أقل عرض تلقته تونس فى مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح الصلد بلغ 308.69 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.
كما جرى تقديم عروض أخرى تراوحت بين 309.69 و309.68 و310.58 و310.68 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن.
وجرى تقديم جميع العروض للتوريد من مناشىء خيارية.
ولم يتم شراء أى كميات بعد فى المناقصة ومن المتوقع إعلان النتائج فى وقت لاحق اليوم الجمعة.
ولا يشترى ديوان الحبوب التونسى دائما بأقل سعر معروض إذا اعتبر الشروط الأخرى التى يتضمنها العرض غير جذابة.
إضافة تعليق
الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين
شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة