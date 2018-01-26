تجار: تونس تتلقى عروضا فى مناقصة لشراء القمح الصلد





هامبورج – رويترز

قال تجار، إن أقل عرض تلقته تونس فى مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح الصلد بلغ 308.69 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

كما جرى تقديم عروض أخرى تراوحت بين 309.69 و309.68 و310.58 و310.68 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن.

وجرى تقديم جميع العروض للتوريد من مناشىء خيارية.

ولم يتم شراء أى كميات بعد فى المناقصة ومن المتوقع إعلان النتائج فى وقت لاحق اليوم الجمعة.

ولا يشترى ديوان الحبوب التونسى دائما بأقل سعر معروض إذا اعتبر الشروط الأخرى التى يتضمنها العرض غير جذابة.