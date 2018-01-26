بورصة للعملات الرقمية فى طوكيو تتعرض للقرصنة والخسائر 530 مليون دولار

بورصة للعملات الرقمية فى طوكيو تتعرض للقرصنة والخسائر 530 مليون دولارالجمعة، 26 يناير 2018 10:06 م
البتكوين
(رويترز)
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الجمعة، إن كوينشيك وهي بورصة رئيسية لتداول العملات الرقمية مقرها طوكيو، تعرضت لهجوم إلكتروني وخسرت أموالاً افتراضية قيمتها حوالي 58 مليار ين (534 مليون دولار).
وكتبت كوينشيك على موقعها على الإنترنت، أنها أوقفت عمليات سحب كل العملات الرقمية تقريبا.ً. وقالت إن.اتش.كيه إن البورصة أخطرت الشرطة ووكالة الخدمات المالية في اليابان بالفعل بالحادث.
وفي 2014 تقدمت إم.تي. جوكس ومقرها طوكيو، والتي تولت يوماً 80 بالمئة من التعاملات العالمية للعملة الرقمية بتكوين، بطلب لإشهار الإفلاس بعد أن خسرت حوالي 850 ألف بتكوين- قيمتها حينذاك حوالي نصف مليار دولار- و28 مليون دولار نقدا من حساباتها البنكية.
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