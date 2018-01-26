بوتين يناقش الوضع فى عفرين السورية مع مجلس الأمن القومى





موسكو (رويترز)

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش الوضع فى عفرين السورية مع مجلس الأمن القومى اليوم الجمعة.

وقال المتحدث ديمترى بيسكوف إن بوتين ناقش الوضع فى عفرين خلال اتصال هاتفى مع الرئيس التركى رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء.