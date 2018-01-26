بوتين يناقش الوضع فى عفرين السورية مع مجلس الأمن القومى

بوتين يناقش الوضع فى عفرين السورية مع مجلس الأمن القومىالجمعة، 26 يناير 2018 03:45 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (رويترز)
إضافة تعليق
نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش الوضع فى عفرين السورية مع مجلس الأمن القومى اليوم الجمعة.
وقال المتحدث ديمترى بيسكوف إن بوتين ناقش الوضع فى عفرين خلال اتصال هاتفى مع الرئيس التركى رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء.
إضافة تعليق
الحلقة الرابعة.. أدلة الثبوت فى قضية محاولة اغتيال "السيسى" تكشف: الفلسطينى "أبوحازم" أدار أموال "ولاية سيناء" من تركيا عن طريق "العزازى".. بنادق قنص ونظارات شمسية وأقلام مزودة بكاميرات بأحراز المتهمين
شعبان عبد الرحيم: محدش هينجح فى الانتخابات غير السيسى وكل المرشحين ضده شوية "حبشتكنات".. المطرب يتساءل:"هو خالد على بيبيع كشرى ولا بيشتغل إيه بالظبط".. وسامى عنان بيترشح للرئاسة بأمارة إيه.. ويعلّق:"ارحمونا"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة