بندقية آلية غير مرخصة تحرم مقاول من الحرية فى البدرشين





كتب بهجت أبو ضيف

فى سبيل الدفاع عن نفسه، اشترى مقاول بندقية غير مرخصة، واحتفظ بها بمسكنه فى البدرشين، إلا أن معلومات وردت لرجال المباحث عن حيازته لسلاح غير مرخص، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين إلى تورط "عمر.ف" مقاول فى حيازة سلاحا ناريا بدون ترخيص.

وبالحصول على إذن من النيابة تمكن الرائد أحمد عكاشة والنقيب أحمد فايز، وأمين شرطة طه عمر من ضبط المتهم، وبحوزته بندقية آلية، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.