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الجمعة، 26 يناير 2018 03:54 م
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انتحار عامل بالأوقاف.. ألقى نفسه من أعلى كوبرى بأسيوط

الجمعة، 26 يناير 2018 03:27 م
انتحار عامل بالأوقاف.. ألقى نفسه من أعلى كوبرى بأسيوط انتشال جثة -أرشيفية


أسيوط- هيثم البدري
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أقدم عامل بمديرية الأوقاف بأسيوط على الانتحار وذلك بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى الواسطى التابع لمركز الفتح فى محافظة أسيوط بعد تقييد نفسه.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بقيام شخص بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى الواسطى دائرة المركز، وبالانتقال والإسعاف والإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "بسيونى ص م" 35 سنة، عامل بمديرية الأوقاف ومقيم بقرية درنكة التابعة لمركزأسيوط، تم نقل الجثة إلى لمشرحة مستشفى الإيمان العام.

وأفادت التحريات الأولية التى قام بها فريق المباحث من خلال شهود العيان أن المجنى عليه وثق يديه وأخرج متعلقاته الشخصية من جيبه ووضعها على رصيف الكوبرى ثم قفز من أعلى الكوبرى بمياه النيل، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


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