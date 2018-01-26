اليمن: ارتفاع حصيلة قتلى الحوثيين فى تعز إلى 50 عنصرا

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ارتفعت حصيلة قتلى غارات التحالف العربى والمواجهات مع قوات الشرعية فى مدينة تعز اليمنية، اليوم الجمعة، إلى 50 عنصرا من ميليشيات الحوثى.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن المعارك العنيفة بين قوات الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثى أسفرت عن مقتل 50 عنصرا من الميليشيات بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح.



وكان 40 عنصرا من ميليشيات الحوثى، قد لقوا مصرعهم فى وقت سابق اليوم، وأصيب العشرات فى غارات للتحالف العربى ومواجهات مع قوات الشرعية فى مدينة تعز اليمنية.



يشار إلى أن قوات الجيش اليمنى تمكنت فى وقت سابق اليوم من السيطرة على مناطق جديدة بمحافظة تعز، حيث سيطرت على مناطق الحويمى وتبة العلم ورون الروينى وتبة المسجد وسلسلة جبال خداش الاستراتيجية فى محافظة تعز، بعد أن كبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة.