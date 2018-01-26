"الهجرة" تنظم زيارة لوفد من اليونانيين والقبارصة لقناة السويس غدًا





كتب محمود راغب

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، غدًا السبت، جولة لوفد من اليونانيين والقبارصة، بمنطقة قناة السويس الجديدة، بحضور الوزيرة نبيلة مكرم.

ويأتى ذلك فى إطار أسبوع العودة للجذور الذى أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع الجانبين اليونانى والقبرصى، والذى يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وستشهد الجولة عرض توضيحى عن قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمبنى المحاكاة.