المناطق الحضرية فى الصين تسجل أدنى معدل للبطالة منذ 16 عاماً

المناطق الحضرية فى الصين تسجل أدنى معدل للبطالة منذ 16 عاماًالجمعة، 26 يناير 2018 04:36 م
الصين
بكين - أ ش أ
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أعلنت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعى الصينية اليوم الجمعة، أن معدل البطالة المسجل فى المناطق الحضرية من الصين وصل إلى 3,9 % بنهاية عام 2017، وهو أدنى معدل للبطالة منذ عام 2002.
وأعلن راديو الصين الدولى اليوم، أن هذه القراءة تعد هى الأقل عن نسبة 3,15 % التى سجلت بنهاية الربع الثالث من العام الماضى، واعتبرت ذات أقل مستوى منذ عام 2008.
ويتم حساب معدل البطالة المسجلة على أساس عدد الأفراد العاطلين الذين يسجلون بياناتهم لدى سلطات الموارد البشرية أو مؤسسات التشغيل والخدمة.
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