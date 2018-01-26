المعارضة القطرية: لماذا حُرم المواطن الاستفادة من المناطق الاستثمارية الحرة





كتب أحمد جودة

وضعت المعارضة القطرية علامات الاستفهام أمام النظام القطرى الحاكم حول المناطق الاستثمارية الحرة، قائلة: لماذا حُرم المواطن القطرى الشريف الاستفادة من المناطق الاستثمارية الحرة التى أنشأها النظام القطرى منذ عامين وحتى الآن؟



المعارضة القطرية تدين القوانين الصادرة من الديوان الأميرى

وأضافت المعارضة القطرية عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر": لماذا منعت القوانين الصادرة عن الديوان الأميرى المواطنين القطريين من أن يكون لهم الحق فى تشكيل مشاريع صغيرة تمنحهم القدرة على بناء مجمعات تجارية فى المساحات التى سيسمح للأجانب بالتملك فيها؟



صفحة المعارضة القطرية على تويتر

وتابعت: الجواب لأن مداخيل المناطق الحرة ومساحات التملك الأجنبى تم تقاسمها بين ثلاثة: تميم وأبيه وحمد بن جاسم.. التغيير قادم.