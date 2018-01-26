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المعارضة السورية المسلحة: روسيا تعهدت بوقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية

الجمعة، 26 يناير 2018 08:32 م
المعارضة السورية المسلحة: روسيا تعهدت بوقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية الحرب فى سوريا- أرشيفية


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قال قال مسؤول رفيع بالجيش السورى الحر، إن المعارضة السورية فى محادثات فيينا حصلت على تعهد روسى بوقف إطلاق النار فى الغوطة الشرقية اعتبارا من صباح السبت.

وأبلغ المسؤول وهو عضو بالمجلس العسكرى للجيش السوري الحر رويترز، أن هناك تعهد روسى لفريق التفاوض بوقف إطلاق النار على أن يبدأ الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة اليوم.

 
وأعلن وفد المعارضة السورية إلى فيينا أنها بصدد اتخاذ قرار الجمعة، بشأن مشاركتها أو عدم مشاركتها فى مؤتمر سوتشي بروسيا أواخر الشهر الحالي، استنادا إلى ما سيتوصل إليه اجتماع فيينا المنعقد برعاية الأمم المتحدة.

وتقول هيئة التفاوض السورية إن مشاركتها المحتملة فى سوتشى، تبقى مرتبطة بما سيقدمه وفد النظام خلال محادثات فيينا التى تنتهى الجمعة.

 

 


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