المصريون يغزون صفحة "كأس العالم" بعد إعلان قرب انتهاء مرحلة التذاكر الثانية

المصريون يغزون صفحة "كأس العالم" بعد إعلان قرب انتهاء مرحلة التذاكر الثانيةالجمعة، 26 يناير 2018 07:38 م
كأس العالم
كتب مؤمن مختار
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قام المصريون بغزو صفحة "كأس العالم" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عقب الإعلان عن قرب انتهاء المرحلة الثانية من بيع التذاكر الخاصة بكأس العالم 2018 فى روسيا.
ودعا المركز الثقافى الروسى المصريين بتشجيع بلادهم بوضع علم مصر فى تعليق، مما جعل المصريين يغزون الصفحة بقوة ووضعوا العلم المصرى بشكل مكثف.
وأعلنت صفحة كأس العالم على صفحتها الخاصة أنه بالفعل تم بيع حوالى 4 ملايين تذكرة منذ يوم 5 ديسمبر الماضى، وستنتهى المرحلة الثانية من بيع التذاكر يوم 31 يناير، لتبدأ المرحلة الثالثة بأسبقية الدفع.
يذكر أن المركز الثقافى الروسى فى القاهرة يستعد لتنظيم فعالية كبيرة مخصصة للمشجع الرسمى للمنتخب المصرى قريبا، حيث سيقدم خلالها الكثير من المفاجآت.
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