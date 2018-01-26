المرور: تعيين خدمات بمحيط أعمال إصلاح خط صرف صحى بمحور صلاح سالم لمدة أسبوعين





كتب عبد الرحمن سيد

تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن العاصمة على أعمال إحلال وتجديد خط صرف صحى بجوار الرصيف بشارع صلاح سالم -بعد حصول شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى على التصريح- أمام كوبرى السيدة عائشة بحى الخليفة بعرض 60 سم بجوار الرصيف وبطول 75 مترا فى اتجاه منطقة السيدة عائشة لمدة أسبوعين.

وأكد مصدر أمنى، أن جميع الأعمال ستكون ليلًا ونهارًا دون التعرض لنهر الطريق نهائيًا أو أى إعاقة لحركة المرور، وذلك اعتبارا من يوم 27/1/2018 وحتى 9/2/2018 مع تدعيم الطريق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة ستكثف الخدمات المرورية اللازمة، وتضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.